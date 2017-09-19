هبطت طائرة سعودية بسلام، ظهر اليوم (الثلاثاء)، بمطار مانشستر شمال غرب انجلترا، بعدما علقت لساعات في الجو بسبب تغيرات جوية طارئة بالمنطقة.
وعلقت الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية أثناء إقلاعها من جدة متجهة إلى مانشستر في الجو لساعات قبل هبوطها بسلام بعد تحسن الأحوال الجوية.
كما تأخرت طائرة الرحلة sv123، مرة أخرى قبل هبوطها بسلام في مطار مانشستر الساعة 11:03 بالتوقيت الصيفي البريطاني.وفق “أخبار 24”.
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