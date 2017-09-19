وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الثلاثاء)، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتخصيص مبلغ 15 مليون دولار كمبادرة منه لما يتعرض له مهاجرو الروهينجا من الإبادة والتعذيب بعد فرارهم من ميانمار.
جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب لقاء المشرف العام على المركز عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مع أعضاء المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية ولجنة التعاون بين الشركات الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، بمقر مجلس النواب الأمريكي في واشنطن.
وأشار الربيعة إلى أن المركز قام بعدة مشروعات تنوعت ما بين إغاثية وإنسانية، حيث تم مؤخرًا توزيع (19.404.00) سلة غذائية في شهر رمضان الماضي بولاية (راخين) أراكان في جمهورية اتحاد ميانمار، استفاد منها 116.424 شخصًا.
كما نفذ المركز المرحلة الأولى لمشروع توطين نازحي ولاية “راخين” في محافظات (ماروك – يو، ومينبيا، وكيوكتاو، وبوكتاو) بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وإعداد مشروع لدعم مهاجري الروهينجا في ماليزيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في كوالالمبور.وفق “أخبار 24”.
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