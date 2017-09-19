تمكنت القوات المسلحة السعودية بدعم من طيران التحالف، من تنفيذ 3 عمليات نوعية كبرى خلال 24 ساعة ضد ميليشيات الحوثي وأنصار المخلوع صالح على الشريط الحدودي.
وأسفرت العمليات وفقا لـ”العربية”، عن مقتل نحو 70 من الميليشيات وإصابة أكثر من 100 وأسر 40 منهم، فضلا عن تدمير ما يزيد على 15 مركبة عسكرية.
ووضعت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة بدعم من التحالف، خطة عسكرية في محاور متعددة، لاستهداف دعم الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح القادم من داخل اليمن إلى الشريط الحدودي مع المملكة.
ونفذت القيادة المشتركة العملية الأولى بقوات راجلة من الجيش اليمني بمساندة مروحيات ومدفعيات المملكة في وادي عبدالله الواقع في حرض اليمنية وصدت عمليات توغل وقتل نحو 20 عنصرا.
والعملية الثانية كانت قبالة مركز الربوعة السعودي، نفذتها القوات السعودية ودمرت مواقع تابعة للميلشيات وقتلت عددا منهم.
أما العملية النوعية الثالثة كانت الأكبر واستمرت ليوم كامل قبالة منطقة نجران، بعد رصد دعم كبير من العناصر والآليات تتقدم نحو الحدود وتم تنفيذ خطة محكمة تم خلالها قطع الدعم وتدمير الآليات، وقتلت ما يزيد على 40 عنصراً حوثيا من بينهم 3 قياديين وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتدمير ما يزيد على 15 مركبة عسكرية، وأسر العشرات منهم.
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