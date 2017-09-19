ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم آسيوي، قام بسب آخر من بني جلدته ونشر صوره وصور أفراد عائلته على الإنترنت.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة الرياض، العقيد فواز الميمان، إن مركز شرطة الإسكان والوزارات وسط العاصمه الرياض تلقى بلاغاً يوم الخميس قبل الماضي من مقيم بنغالي الجنسية يفيد بقيام شخص من بني جلدته بشتمه ونشر صور له ولأفراد عائلته عبر موقع “فيس بوك”.
وأضاف الميمان أنه بعد التثبت من صحة البلاغ، قامت الجهه المختصة بشرطة المنطقة بجملة من الإجراءات البحثية، والتي قادت لضبط المتهم -في العقد الثالث من العمر- وتم إيقافه وإشعار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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