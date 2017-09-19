أعلنت قيادة خفر السواحل في مملكة البحرين، أن السلطات القطرية احتجزت خلال اليومين الماضيين 3 قوارب بحرينية على متنها 16 بحارًا ليرتفع بذلك عدد القوارب التي تحتجزها إلى 15 قاربًا إضافة إلى 20 بحارًا، مشيرة إلى أن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى العام 2009.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن العميد الركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل، تأكيده ضرورة الالتزام باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن وفق ما تقضي به المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مبينًا أن قيادة خفر السواحل تتابع إجراءاتها اللازمة للإفراج عن القوارب والبحارة المذكورين.وفق “عاجل”.
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