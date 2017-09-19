علق أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، على صورة متداولة للعفن الأسود بالبصل المزعوم أنه “أفلاتوكسين”.
وقال “الخضيري” على حسابه بـ”تويتر”: “انتشرت صورة للعفن الأسود بالبصل بزعم أنه أفلاتوكسين، هذا الأسود هو فطر “الرايزوبس” وغالباً لا ينتج “الأفلاتوكسين”، لذا يكفي غسل الاسوداد أو إزالته”.
وأضاف عالم الأبحاث المتخصص بالمسرطنات: “الأفلاتوكسين لا ينتج إلا إذا استكمل الفطر والعفن دورته الكاملة وليس ببدايته، والأفلاتوكسين الأخطر هو في عفن المكسرات ولو ببدايته لاختلاف الفطر”.وفق “تواصل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج