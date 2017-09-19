ثمن رئيس نادي الاتحاد السابق إبراهيم البلوي الخطوات العملية التي قامت بها الهيئة العامة للرياضة برئاسة رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ بإحالة ملف مديونيات نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وقال: هذه الخطوة نادينا بها كثيرا إبان فترة رئاستنا للنادي نظراً للمخالفات والتجاوزات الكبيرة التي وجدناها، وصادق عليها التقرير المالي للهيئة العامة للرياضة في نهاية فترة رئاستنا، مضيفا إلى ان إحالة الملف إلى هيئة الرقابة، والتحقيق سيكشف إلى كافة الجماهير الرياضية على وجه العموم والاتحادية على وجه الخصوص المتسببين وراء المخالفات والتجاوزات المالية.
وأبدى الرئيس الاتحادي السابق استعداده للتعاون مع الهيئة العامة للرياضة أو أي جهة مخولة في ملف نادي الاتحاد في تقديم المعلومات اللازمة والوثائق المطلوبة لتسهيل عملها.
واختتم البلوي تصريحاته لـ “الرياضي”، قائلا: نقدم جزيل شكرنا لرئيس الهيئة تركي آل الشيخ على اهتمامه بنادي الاتحاد وحرصه على محاسبة العابثين بهذا الكيان الكبير، كما نشكره على جهوده البارزة في كافة المجالات والتي تبشر بأن رياضتنا تسير نحو الطريق الصحيح.
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