أجرى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مساء امس مناورة فنية أمام الفريق الأولمبي على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.
ومنح الأوكراني سيرجي ريبروف خلال المناورة الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء الفريق الماضي للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية لهم.
فيما أدت القائمة الأساسية التي شاركت في المباراة الماضية أمام النصر بالجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين تدريبات استرجاعية واستشفائية قبل أن يأذن لهم مدرب الفريق بالمغادرة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج