أقام رجل الأعمال سعد بن صليب العتيبي حفل تكريم لمدير المنتخب الحالي ونجم الكرة السعودية السابق ماجد عبدالله، في الدمام، بحضور جمع من الشخصيات المهمة على الصعيدين الرياضي والإعلامي.
وتوافد الإعلاميون والرياضيون لحفل تكريم ماجد، واستقل بعضهم طائرة واحدة للحضور، معبرين عن امتنانهم للاعب الذي شكّل جزءا من تاريخهم، أطفالا وشبابا.
وعبّر ماجد عبدالله في كلمته عن امتنانه لما لقيه من احتفاء، مؤكدا أن “بقاء محبة الجماهير لي بعد اعتزالي دليل على أني تركت بصمة في مشواري”.
#فيديو
.#ماجد_عبدالله: بقاء محبة الجماهير لي بعد اعتزالي دليل على أني تركت بصمة في مشواري..pic.twitter.com/lPtQ3FTolH
— صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) September 18, 2017
فارس عوض، عامر عبدالله وحمود سلطان في كواليس حفل الكابتن ماجد عبدالله.
“كلمة ولو جبر خاطر” مع @Bader_raf3 😉 pic.twitter.com/FqRBGWzT0d
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) September 18, 2017
#فيديو
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بداية الحفل الخاص لتكريم #ماجد_عبدالله أسطورة الكرة #السعودية..
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— صحيفة الرياضية (@Alriyadiyah) September 18, 2017
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