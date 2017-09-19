أطلق برنامج “حساب المواطن” تحديثات جديدة على موقعه الإلكتروني، دون أن يتم تفعيلها حتى الآن، ما يشير إلى قرب إقرار وإعلان سياسات البرنامج.
وشملت التحديثات الجديدة، بحسب صحيفة “سبق”، أيقونات تتعلق بدراسة الاستحقاق، وحالة الدفعات المالية، وتشتمل على عدد الدفعات وتواريخها وحالة الدفعات وأرقامها، إضافة إلى أيقونة خاصة بأعداد المستحقين المشمولين مع كل مواطن.
وتوقعت مصادر أن يتم تفعيل هذه التحديثات، عقب إقرار وإعلان سياسات برنامج “حساب المواطن”.
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