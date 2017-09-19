شهدت محافظة الطائف هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أمس الإثنين، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما أشارت مصادر إلى أن طريق الهدا أغلق تفادياً لسلامة العابرين بعد سقوط صخور من الجبل على بعض الأجزاء من الطريق وحدوث انهيار جزئي.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جريان مياه الأمطار في الشوارع، كما أظهرت المقاطع هطول زخات من البرد في منطقة الشفاء، وسط استنفار الجهات الأمنية وتأهب الدفاع المدني.
من جهته، توقع المختص في مجال الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان.
وفق “أخبار 24”.
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