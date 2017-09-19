أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عزمها تنظيم عروض جوية في سماء محافظة جدة (السبت) المقبل، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ87 للمملكة.
وأوضحت الهيئة أن العروض الجوية ستتضمن حركة الطائرات البهلوانية، بعروض على ارتفاع يبلغ 2000 قدم يتداخل فيها الدخان الأبيض والأخضر اللذان يرمزان لألوان العلم السعودي، مع رسم لوحة جمالية في السماء، إضافة إلى حركات بهلوانية تقوم بها الطائرات، مع استخدام ألعاب نارية، مضيفة أنه يمكن للجمهور مشاهدة العرض على الكورنيش وتحديداً مقابل “رد سي مول”.
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