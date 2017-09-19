أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث أنها بدأت التحقيق في واقعة عدم قبول تسجيل شاب بالمعهد العالي للسياحة والضيافة في جازان؛ لرفضه حلق لحيته، معربة عن أملها في أن يتواصل معها الشاب المتضرر؛ كي تتمكن من خدمته.
بدوره، أكد الشاب أحمد الكعبي، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه معهد السياحة بجازان، أن المعهد افترى عليه حينما صرحت إدارته بأنها طلبت منه “تهذيب لحيته”، مبيناً أن موظف المعهد طلب منه حرفياً حلقها.
وأشار، بحسب صحيفة “سبق”، إلى أنه سيجري غداً الأربعاء مقابلة مع أحد موظفي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسيطالب خلالها بإنصافه إزاء ما تعرض له.
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