كشفت وكالة “رويترز” أن المملكة تعمل على دراسات جدوى لبناء مفاعلات للطاقة النووية في البلاد، قبل تحديد مكان بناء أول محطة لها، بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين وفرنسا.
وأوضحت وفقا لمصادر أنه من المتوقع أن تبدأ عملية طرح مناقصة إنشاء المفاعلات النووية الأولى، الشهر المقبل، وذلك بمخاطبة بائعين محتملين، من عدد من الدول، بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.
وأضافت أن المملكة ترغب في بدء أعمال إنشاء محطتين العام المقبل، بطاقة تصل إلى 2.8 جيجا واط، ونسبت لهاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قوله إن دراسات جدوى فنية واقتصادية تجري حاليا، لبناء تلك المفاعلات النووية، مع دراسة لاختيار أفضل المواقع.
وأوضح يماني، أمام المؤتمر السنوي لوكالة الطاقة الدولية في فيينا، أن المملكة تتعاون مع كوريا الجنوبية لتبني مفاعلات تعمل في مناطق نائية دون ربطها بشبكات الطاقة، ومع الصين بهدف تطوير مفاعلات ذات درجة حرارة عالية، يتم تبريدها بالغاز، وتُستخدم في تطبيقات غير كهربائية، كالصناعة والبتروكيماويات وتحلية المياه.وفق “أخبار 24”.
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