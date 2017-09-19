أعلنت وزارة المالية، امس (الاثنين)، انتهاءها من استقبال طلبات المستثمرين على ثالث إصداراتها المحلية تحت برنامج “صكوك الحكومة” بالريال السعودي، والتي تجاوزت 24 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 7 مليارات ريال سعودي وبنسبة تغطية بلغت 350 %.
وقسّمت الوزارة الإصدارات إلى 3 شرائح، بلغت صكوك أولاها 2.4 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق عام 2022، فيما بلغت صكوك الثانية 3.9 مليار ريال سعودي تُستحق عام 2024، أما الشريحة الثالثة، فبلغت 700 مليون ريال سعودي تُستحق عام 2027.وفق “أخبار 24”.
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