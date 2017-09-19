كما هي عادتهم سطر طلاب ومنسوبي مدرسة موسى بن نصير الابتدائية أروع المشاهد في استقبال عامهم الدراسي الجديد 1439 / 1438 هـ تجلى ذلك في هذا اليوم الأحد الموافق 1438/12/26 هـ عندما اختلطت مشاعر الفرح بمناسبتين هامتين بداية العام الدراسي والاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانون للملكة العربية السعودية الحبيبة ، انطلق اليوم الأول بطريقة وأسلوب مبسط وشيق في آن واحد تم الإعداد والتجهيز له منذ عودة المعلمين الأسبوع المنصرم فتم تهيئة الشارع المقابل للمدرسة بالكامل لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور بالحلويات والألعاب المختلفة والقهوة وسفرة الإفطار في منظر اجتمعت فيه مشاعر الأبوه والتفرد من الروتين المعتاد أشبع رغبات الطلاب ولقي استحسانا من أولياء الأمور الحاضرين وحماساً من معلمي وإداري المدرسة بحضور سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور / صالح الدويلة الذي أعجبه جميع ما شاهده متمنياً للجميع عاماً حافلاً بالعطاء والتميز وبعد تناول وجبة الإفطار انتظم جميع الطلاب في فصولهم وانتقل الطلاب المستجدين لاستكمال البرنامج المعد لهم في اليوم الأول من الأسبوع التمهيدي حيث تم إعداد الصالة الداخلية للمدرسة بالكامل لاستقبالهم وأولياء أمورهم تم خلاله عرض بعض الفقرات الخاصة بالإرشاد الطلابي في مثل هذه المناسبات وفي نفس الوقت تم توزيع الكتب الدراسية على طلاب المدرسة وانطلاق اليوم الدراسي بكل تفاني وحماس.
كل هذه الجهود وقف خلفها رجال تعودوا على النجاح والتميز يتقدمهم قائد المدرسة الاستاذ / محمد بن سعد القرني وزملائه المرشدين الطلابيين الاستاذ / ناصر اليوسف والاستاذ / سلمان السبيعي ووكيل المدرسة الاستاذ / سطام محمد الحربي ورائد النشاط المبدع دائماً الاستاذ / غانم الغانم كما شاركهم معلم التربية الإسلامية الاستاذ / ماجد الرويبعه ومعلمي التربية الرياضية كما شارك في التنظيم ومتابعة الطلاب باقي معلمي المدرسة مشكورين .
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