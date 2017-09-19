أعلن المتحدث الرسمي لقوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أمس (الاثنين)، نجاح قوات التحالف المشتركة في تنفيذ عدد من العمليات العسكرية التعرّضية نتج عنها خسائر كبيرة في عتاد وصفوف الانقلابيين.
وأكد المالكي أن قوات التحالف أسرت عددًا من الانقلابيين بعد قصف مخزن أسلحة وعناصر مسلحة وتدمير مركباتهم، في عملية وصفها المالكي بـ”الناجحة”، ضمن عمليات التحالف لتأمين الحدود الجنوبية.
وأظهرت صور ملتقطة من الجو مواقع خسائر المعتدي وتدمير قدراته بعد تنفيذ العمليات التي قام بها التحالف خلال الساعات الماضية.وفق “أخبار 24”.
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