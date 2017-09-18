وعدت وزارة العمل بتوفير 80 ألف فرصة عمل نسائية، خلال تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في صفر 1439هـ.
وتشمل القطاعات المستهدفة خلال المرحلة الثالثة من التأنيث، محلات بيع العطور، والأحذية، والحقائب، والجوارب النسائية.
كما تشمل مستلزمات رعاية الأمومة، والإكسسوارات، والصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع أدوات التجميل.
جاء ذلك خلال تأكيدات مديرة برامج عمل المرأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتورة فاتن آل ساري، حول الدور المهم لتجربة الشركات في تأنيث المحلات النسائية.
وأوضحت (بحسب عكاظ)، أن التجربة كانت إيجابية في المرحلتين السابقتين، كون الموظفات السعوديات يعملن بجدية وكفاءة عالية.
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