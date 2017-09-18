أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير انستجرام تحديثًا جديدًا يجلب ميزة التشغيل التلقائي لأصوات مقاطع الفيديو، بعد أن كانت جميع الأصوات تُكتم تلقائيًا بهدف تجنيب المستخدمين الإحراج خاصةً في الأماكن العامة.
وقال الموقع إن الميزة الجديدة تشمل كلاً من مقاطع الفيديو التي يشاركها المستخدمون، وكذلك الإعلانات المرئية. وأوضح أن الأصوات تبقى مكتومة تلقائيًا حين تشغيل التطبيق، ولكن بعد النقر على أي مقطع فيديو لتشغيل صوته، فإن أي مقطع فيديو بعده خلال نفس الجلسة سوف يُشغل صوته تلقائيًا، ما يعني أنه في حال إغلاق التطبيق سوف يتعين على المستخدم النقر على أول مقطع فيديو لتفعيل الصوت.
يُشار إلى أن الحال في السابق كانت أن تكتم انستجرام أصوات الفيديو تلقائيًا، ويمكن للمستخدمين تشغيله عن طريق النقر على مقطع الفيديو، حيث كان المستخدم يضطر للنقر على كل مقطع فيديو يريد تشغيله.وفق “تواصل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج