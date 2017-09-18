أحالت الهيئة العامة للرياضة ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
وقالت الهيئة إن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرر إحالة الملف لهيئة الرقابة والتحقيق بناء على ما توفر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية النادي خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى لتحميل النادي مديونيات ضخمة.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين إنه سيتم التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق من أجل تحديد المسؤولية، ومساءلة المتجاوزين وفقاً لأحكام النظام.وفق “أخبار 24”.
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