قالت شبكة بلومبيرغ الإخبارية إن المملكة قد ترفع أسعار البنزين داخليا بنسبة تصل إلى 80٪، ضمن خطة تهدف للوصول إلى بيعه بنفس الأسعار الدولية.
وأضافت الشبكة أن المملكة تسعى تدريجيا إلى إلغاء دعم وقود البنزين ووقود الطائرات، في نوفمبر القادم على الأكثر، في برنامج تتبناه للحد من الإنفاق بعد التراجع العالمي في أسعار النفط.
وأشارت إلى أن الحكومة، وفق مصادر الشبكة، تسعى للوصول بسعر البنزين إلى الأسعار العالمية له، وذلك برفع سعره بنسبة قد تصل إلى 80%، ليصل بنزين 91 إلى نحو 1.35 ريال، وبنزين 95 إلى 1.62 ريال للتر الواحد.
ولفتت إلى أنه سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل عام 2018، ويُتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن خلال هذا الشهر (سبتمبر) أو الشهر القادم.وفق “أخبار 24”.
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