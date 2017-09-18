وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأندية الممتازة، بعقد جمعية عمومية استثنائية، ورفع التقارير المالية المعتمدة لكل ناد خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم “الإثنين” أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العمومية خلال 30 يوما يتم الرفع بمسببات ذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
وأوضحت الهيئة أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال التقارير على الإيرادات والمصروفات وديون النادي، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع الهيئة وتقع تحت مسؤولياتها.وفق “أخبار 24”.
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