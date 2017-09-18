سقط السقف الداخلي لمكتب رئيس المحكمة الجزائية بتبوك اليوم الاثنين، ولكن دون وقوع أي إصابات.
وأظهر مقطع فيديو متداول سقوط ألواح من الجبس، وأجزاء من السقف المستعار على طاولة وكرسي رئيس المحكمة، ما أثر على تمديدات الكهرباء، فيما طالب عدد ممن ظهروا في الفيديو بتأمين الكهرباء حتى لا يحدث حريق بالمكتب.
وأشار عدد من المعلقين على المقطع إلى واقعة شبيهة حدثت قبل عدة أشهر، حيث سقط الرخام من الحائط الخارجي للمبنى.
وفق “أخبار 24”.
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