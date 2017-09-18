أعلن الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إطلاق جائزة جديدة للتميز في ساعة النشاط غير الصفي الإضافية، مشيرا إلى أن قيمة الجوائز تبلغ نصف مليون ريال سنويا.
وأوضح العيسى أن جائزة المراتب الثلاث الأولى تبلغ 50 ألف ريال، فيما يحصل أصحاب المراتب الرابعة والخامسة والسادسة على 30 ألف ريال، ونشر الوزير 5 ضوابط للترشح للجائزة، و6 آليات أخرى لتقييمها.
وكان وزير التعليم أحمد العيسى قد أصدر قرارا يقضي بتخصيص أربع ساعات أسبوعيا لتنفيذ الأنشطة غير الصفية في المدارس، بهدف بناء شخصية الطلاب وتنمية قيمهم وسلوكياتهم.وفق “أخبار 24”.
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