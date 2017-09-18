استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة عددا من أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين.
وحضر الاستقبال الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين.
وبدأ اللقاء بآيات من القرآن الكريم ثم تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.وفق “أخبار 24”.
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