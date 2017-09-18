أعلنت سفارتا مصر واليمن، عن موافقة المقام السامي على تمديد حملة “وطن بلا مخالف” لمدة شهر اعتبارا من (16-9-2017)، وحتى (15-10-2017)، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها في المهلة السابقة.
وأهابت السفارتان بمواطنيهم المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالمملكة، الذين لم يستفيدوا من المهلة السابقة سرعة مراجعة السفارة في الرياض والقنصليات لمنحهم تصريحات السفر اللازمة والاستفادة من مزايا الحملة، التي تمكنهم من العودة إلى المملكة والإقامة فيها بصورة نظامية وفقاً للضوابط المعمول بها.
وحثت السفارتان المواطنين المخالفين على التقدم من تلقاء أنفسهم لمغادرة المملكة، حيث سيتم إعفاؤهم من الرسوم والغرامات وبصمة “مرحل”.
فيما لم تصدر المديرية العامة للجوازات أي بيان رسمي حول تمديد حملة “وطن بلا مخالف”.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج