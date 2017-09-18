أظهر مقطع فيديو متداول قيام قائدي 3 سيارات وهم يقودون سياراتهم على نحو خطر على طريق الرين بيشة، وبسرعات عالية تجاوزت الـ200 كلم في الساعة.
وبدا في الفيديو السيارات وهي تتحرك من أقصى يمين الشارع إلى أقصى اليسار ومن ثم تعود مرة أخرى، الأمر الذي شكل خطراً على إحدى السيارات التي قدمت من الاتجاه الآخر للطريق.
وقال مصور المقطع الذي كان يقود خلف السيارات الثلاث إن الواقعة حدثت بطريق الرين بيشة، ووثق من خلال عداد سيارته السرعة العالية التي كانت تسير بها السيارات، كما دون على ورقة صغيرة أرقام السيارات، مبيناً أن إحداها “أفالون”، والأخريين من نوع “هايلوكس”.
وفق “أخبار 24”.
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