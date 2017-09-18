يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، بعد ظهر غد الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الهجري الحالي 1438، التي تُعقد في محافظة جدة.
ويترأس خادم الحرمين الشريفين، جلسة الغد، بعد قرابة شهرين من ترؤسه آخر جلسة، التي عُقدت في غرة ذي القعدة الماضي؛ حيث غادر بعدها المملكة في إجازته الخاصّة، ثم عاد للوطن مع بداية موسم الحج وبدأ في الإشراف على راحة الحجاج.
وتعد جلسة يوم غد الثلاثاء، الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس بعد إجازة عيد الاضحى المبارك، فيما تعتبر الجلسة الثانية التي تُعقد في يوم ثلاثاء بعد إقرار استبدال موعد جلسات المجلس بيوم الثلاثاء بدلاً من يوم الإثنين.
وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – قد ترأس الجلسات السابقة للمجلس خلال إجازة خادم الحرمين الشريفين، التي عُقدت خلال شهر ذي القعدة، وناقش واتخذ المجلس فيها عديداً من القرارات.وفق “أخبار 24”.
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خادم الحرمين يرأس جلسة غداً الثلاثاء
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، بعد ظهر غد الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الهجري الحالي 1438، التي تُعقد في محافظة جدة.
يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، بعد ظهر غد الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في العام الهجري الحالي 1438، التي تُعقد في محافظة جدة.
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