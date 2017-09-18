تباشر فرق الدفاع المدني في محافظة وادي الدواسر، حادثة حريق مطور نشب في مجموعة نخيل بأحد مزارع المعتلا شمال المحافظة.
وتفصيلاً، علمت مصادر لـ”سبق”، أن مركز العمليات بإدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر تلقى بلاغاً عن نشوب حريقاً مطور اليوم، في مجموعة من النخيل المهملة بالمعتلا، وامتد لبعض النخيل المثمرة المجاورة على مساحة كبيرة.
وأكدت المصادر، أن فرق الدفاع المدني من مراكز وادي الدواسر، باشرت الموقع منذ وقتٍ مبكر، وسيطرت قبل قليل على الحريق ولله الحمد- كما منعت من انتشاره ولا زالت الفرق بالموقع.
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