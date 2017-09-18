وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على منح 180 مواطناً ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة، لتبرعهم بالدم عشر مرات.
وتأتي هذه الخطة تقديرا للموقف الإنساني الذي جسده هؤلاء المواطنون، حيث ظهر من بينهم ضباط ورجال الأمن.
وفيما يلي أسماء من تم منحهم ميداليات الاستحقاق:
متعب عبدالله سعيد الغامدي، محمود أحمد العبدالله الحسيني، الرقيب فني محمد صالح أحمد العماري، نصار إبراهيم عبدالعزيز المقيطيب، هادي حمد راشد المري، خالد صالح صالح القزعت، ماجد سيف محمد القحطاني، محمد خميس إبراهيم المرابيع، علي عبدالعزيز علي المهدي، ناصر علي علي العبدالله، الرقيب نور محمد عبدالله بوجليع، مصطفى فهد عبدالرحمن الوصيفر، عايش محمد عايش التنار، معتز علي محمد الطريف، أحمد إبراهيم محمد السعد، جاسم محمد جاسم البراهيم، عبدالله أحمد عبدالله المسلم، علي محمد أحمد الموسى، منذر جواد أحمد البطاط، صادق أحمد صالح معن، عباس حسين محمد الصرنوخ، الوكيل الرقيب عادل عبدالمحسن حسن السروج، الوكيل فهد خالد عبدالله بوجليع، مسلم علي طاهر الفرط، حسن أحمد عايش المحمد علي، عبدالرحمن زعل جزاع الشمري، محمد عبدالله ناصر قحش، النقيب فيصل سعيد مسعود القحطاني، الرقيب مبارك عايض سالم الحارثي، الرقيب عويد عويد لافي الشمري، عبدالرحمن محمد عبدالله الزهراني، محمد إبراهيم صالح الحسينان، خالد منصور ضيف الله العصيمي، ماهر عبدالله عبدالعزيز السليمي، العقيد فهد حمد محمد أباعود، خالد رزق فارس الروضان، العريف عبدالمجيد حسن فرج المنصور، النقيب فيصل عبدالعزيز عبدالرحمن الرشيدان، سلمان عبدالعزيز سليمان السويد، يوسف علي ضيف الله الشهري، يزيد مناحي مسفر القحطاني، أحمد عبدالله علي عسيري، محمد عبدالعزيز محمد الغصن، خالد بريت فاران العنزي، هشام علي عبدالله الهذلول، عبدالعزيز عمر عبدالعزيز الصعب، الوكيل الرقيب محمد جمعان سعيد الزهراني، الوكيل الرقيب علي سعيد ناصر الشهراني، الوكيل الرقيب عبدالله حمد عبدالله المطلق، مسلط ناصر محمد السبيعي، عبدالمجيد مستور عبدالله الأسمري، محمد رافع القرني، رأفت أبوبكر محمد ناظر، عبدالله عمر عبدالرزاق الشامخي، عبدالرحمن محمد محمد حدادي، تركي فيصل محمد قباني، عبدالله محمد عباس سندي، محمد علي عبدالله الحاتمي، زهير عبدالقادر محمد، وسيم محمد علي خليفه، نواف خلف العتيبي، مازن عبدالوهاب إبراهيم شبره، سلطان مشعي مفلح العنزي، نواف عبدالعزيز عبدالله بن طالب، أحمد فهد ناصر حريري، نواف خالد ناصر الثنيان، الأمير بندر فهد سعود مقرن آل سعود، خالد محمد عبدالكريم الريس، راشد حمد راشد الحمد، محمد عبدالعزيز محمد الشريف، محمد عوضه سعد العمري، محمد ناصر عبدالله الفهيد، عبدالعزيز عبداالله عبدالعزيز العائد، سليمان عبدالله فهد السلمي، عبدالله ناصر عبدالعزيز العمير، الرقيب أول محمد عبيد بنيان الدوسري، ناصر حباب مطلق المحلسي، الجندي أول راشد سعيد زامل الدلبحي، الوكيل الرقيب خالد محمد عبدالرحمن المنقاش، سليمان عمر محمد غويش، سلطان عريفج محمد العريفج، الرائد ريان عبدالعزيز إبراهيم الخيال، المقدم فني سعد حسن القرني، الرئيس رقباء محمد إبراهيم بدر البدر، الملازم عبدالرحمن حمود عبدالله الدبيخي، الرقيب أحمد عوض عبدالله الأحمري، ملحم مانع محمد الدوسري، عبدالله إبراهيم عبدالله الخضيري، راشد عبدالرحمن راشد الخياط، عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الربيعة، راشد محمد راشد الرشود، عبدالله سعدان سعود السعدان،علي حمد ناصر المقبل، عبدالرحمن منصور مفرح القحطاني، مبارك عبدالله مبارك الدجين، أحمد درويش داوود الشنطي، عبدالله عبدالعزيز حمد الخالدي.وفق “أخبار 24”.
كما تضمنت الأسماء الممنوحة ميدالية الاستحقاق كلاً من أحمد علي أحمد بشيري، حازم أحمد عبدالله عسيري، محسن شافي محماس الدوسري، عايض معيض عائض الشهري، هادي حميدان باحل الشمري، محمد عبدالرحمن إبراهيم الأحمد، عبدالله أحمد عبدالعزيز العامر، محمد فهد عبدالله الهويمل، عبدالعزيز حويت حواس العنزي، عبدالله محمد عبدالله الغامدي، الرقيب عياد ناصر عياد السبيعي، عبدالرحمن فوزان عبدالعزيز الحمين، علي شوعي سلطان مجرشي، الرقيب أول محمد علي مشعل الشهري، مهدي عوض علي القحطاني، العريف محمد حسين صالح بالحارث، علي محمد ميدان، الوكيل الرقيب عبدالله علي حامد الحربي، الرقيب أول عبدالله مفلح الحربي، إبراهيم نجيب عبدالله الصويغ، العريف يوسف إبراهيم علي البراهيم، محمد حسين عبدالكريم الحسن، عبدالله أحمد علي الجاسم، عقيد ركن خالد بن حمود العتيبي، عقيد محمد عبدالله ناصر المزيني، مقدم فهد محمد عبدالعزيز، مقدم بحري سعد محمد عبدالله العسيري، رائد طيار محسن القرني، رائد صالح محمد سحيم العلياني، رائد أحمد عبدالعزيز الخضيري، رائد فواز عبدالرحمن إبراهيم المطرد، نقيب عبدالله عبدالعزيز عبدالله الدريس، نقيب علي سليمان علي السويلم، نقيب نايف سليمان السهلي، نقيب صقر الشهراني، نقيب أحمد صالح سعد المطرودي، نقيب عبدالعزيز أحمد عبدالعزيز البسام، نقيب عبدالمحسن بدر ناصر، نقيب ناصر القحطاني، نقيب عبدالله محمد اللحيدان، ملازم أول دحام العنزي، ملازم أول عبدالرحمن عبدالعزيز الجريسي، ملازم أول نواف محمد مشهور العنزي، ملازم أول ناصر عبدالله فراج السبيعي، ملازم معاذ عبدالله علي الناصر، ملازم مهند محمد عوض الجعيد، رئيس رقباء إبراهيم عبدالله المطيري، رئيس رقباء رميح صالح العيسى، رئيس رقباء سعود عبدالعزيز علي بن دليم، رئيس رقباء عبدالله علي محمد العسيري، وكيل رقيب بحري عادل مقبل، وكيل رقيب علي محمد الشهري، وكيل رقيب محمد ماضي العنزي، وكيل رقيب خالد حسين تركي آل عاطف، وكيل رقيب محمد ناصر الشهراني، وكيل رقيب أحمد عازي سياح العنزي، وكيل رقيب سالم عوضان محمد القرني، وكيل رقيب حمد صالم محمد القحطاني، وكيل رقيب ناصر سعد عوض العتيبي، وكيل رقيب خلف حسين خلف العنزي، وكيل رقيب سعد عايض الشهراني، وكيل رقيب فهد عبيد سعد، وكيل رقيب فهد عوض دغيم الحربي، وكيل رقيب سفر طلق غزاي النفيعي، وكيل رقيب مفرح يحيي حسين عبدلي، رقيب بحري موسى يحيى موسى غروي، رقيب أول سعيد حاضر مبارك المطوع، رقيب أول إبراهيم أحمد غروي، رقيب أول أحمد محمد علي الغامدي، رقيب أول محمد عطير القثامي، رقيب أول زامل الشمري، رقيب أول عبدالله علي الفيفي، رقيب أول عبدالرحمن عبدالله السلمان، رقيب أول محمد العمري، رقيب أول بدر فلحان شليويح المقاطي، رقيب أول وليد محمد القحطاني، رقيب أول غالي الحربي، رقيب أول حسن عبده أحمد حارثي، رقيب منصور أحمد محمد الحنيشي، رقيب متعب صالح حسن الزهراني، رقيب سعد سعيد سعد البيشي، محمد فلاح محمد المطيري، على مسفر صالح آل قريع.
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