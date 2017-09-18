قدّم حسام غالي، لاعب النصر السعودي، الشكر لزميليه، محمد السهلاوي وعمر هوساوي، على منحه شارة القيادة، في مباراة اليوم الأحد، ضد الأهلي، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن النصراويين.
وارتدى غالي شارة قيادة الفريق، بصفته أقدم لاعبيه، خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1)، لحساب الجولة الثالثة من دوري جميل السعودي للمحترفين.
وقال غالي، في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “نقطة أفضل من لا شيء، لكن من يريد اللعب على بطولة الدوري، عليه أن يفوز في الداخل والخارج”.
وأضاف: “الأهلي فريق كبير، ويلعب في أرضه، مع ذلك لعبنا على الفوز، ولم يحالفنا الحظ، كما أن الرطوبة في جدة صعّبت علينا الأمور”.
وتابع: “لم نكن جيدين من الناحية التنظيمية في الشوط الأول، وتركنا لهم الاستحواذ ومساحات واسعة استغلوها، وضغطنا بشكل متأخر جدًا، وسنحاول أن نعمل في الفترة المقبلة على تحسين أدائنا وتحقيق الانتصارات.. جاهزون للمنافسة، ولا نريد أن نضيع مثل هذه الفرص”.
وعن شارة القيادة، علق بالقول: “شرف كبير أن أرتدي شارة النصر، ومسؤولية كبيرة عليّ، وأشكر زميليّ محمد السهلاوي وعمر هوساوي، اللذين أصرا على أن أرتديها، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن”.وفق “أخبار 24”.
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