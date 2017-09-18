أكد المنسق الإعلامي بالنادي الأهلي فهد الزهراني، على أن نتيجة مباراة فريقه ضد ضيفه النصر بهدف لمثله غير مرضية لجميع الأهلاويين، مشيراً إلى كون استبعاد بعض اللاعبين أمر يعود للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف.
قال فهد الزهراني في تصريحات لإذاعة يو إف إم عقب تعادل الملكي بكلاسيكو الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين: ” نتيجة مباراتنا أمام النصر غير مرضية للجميع، وسنعمل على تصحيح نتائج الفريق في المستقبل، واللاعبين لديهم أكثر مما قدموه”.
أضاف: ” دفاع الأهلي قدم مباراة جيدة اليوم، ومشاركة اللاعب النيجيري جودفري أبوا بونا اليوم جيدة أمام النصر، واستبعاد بعض اللاعبين أمر يعود للمدرب ريبروف”.وفق “هاتريك”.
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