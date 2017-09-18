أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، أن قرار الهيئة العامة للرياضة بإلغاء لجنة توثيق البطولات أمر طبيعي، لأن ذلك ما يحدث في كل العالم، مشيرا إلى أنه كان من أوائل رؤساء الأندية الذين طالبوا بإلغاء اللجنة.
وأضاف:” أحيي أخي الغالي تركي آل الشيخ والأخوان في الهيئة العامة في الرياضة على هذا القرار”.
واعتبر أن التعادل 1-1 كانت نتيجة إيجابية لصالح فريقه بعد العودة للقاء في الدقائق الأخيرة أمام الأهلي؛ نظرا لأحداث المباراة.
وبين أنه سيكون من الداعمين لأسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله في مهمته الجديدة مع المنتخب السعودي.وفق “عين اليوم”.
بعد إلغاء #لجنه_توثيق_البطولات.. #فيصل_بن_تركي: طالبت بذلك مسبقا.. وسندعم #ماجد_عبداللهفي #كأس_العالمhttps://t.co/oe7nqhcxJm#الاهلي_النصر pic.twitter.com/h8U6IvtGFu
— عين اليوم (@3alyoum) September 17, 2017
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