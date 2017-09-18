كشف الحساب الرسمي لنادي بيروزي الإيراني، عن الملعب الدي سيحتضن مباراة الإياب أمام الهلال في نصف نهائي الآسيوية.
ونفى الحساب الرسمي للنادي الإيراني الأخبار التي تم تداولها حول لعب مباراة الإياب في دبي ضد نادي الهلال.
وبحسب ما نقل حساب النادي الإيراني فإن النادي اختار ملعب “السلطان قابوس” في مسقط لمباراة الإياب، مؤكدًا أنه لن تتم إقامة اللقاء في دبي.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي كان قد اختار طاقمي التحكيم من كوريا الجنوبية وعمان لقيادة مواجهتي نصف دوري آسيا للغرب والتي ستجمع بين الهلال وبيروزي يومي 26 سبتمبر و17 أكتوبر المقبلين.وفق “سبق”.
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