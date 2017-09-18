توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم “الإثنين” هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
وأضافت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية ستنشط على وسط وشمال المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية وارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الغربية للمملكة.وفق “أخبار 24”.
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