تفاعل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل مع مقطع فيديو متداول لطفل رضيع أقدم أحد الأشخاص على دفنه كاملاً بالرمال عدا رأسه، مؤكداً أن ما تعرض له الطفل نوع من الإيذاء، والقائم به يعتبر مُعنفاً.
وقال أبا الخيل: “ما يتعرض له الطفل يُعد إيذاء، ومَن قام بمثل هذا الفعل يعتبر مُعنفاً ومسيئاً للطفل وفق نظام الحماية من الإيذاء”.
بدوره، بيّن الاستشاري في أمراض القلب الدكتور خالد النمر أن الدفن في الرمال لا يعالج الشحنات الكهربائية بالقلب أو الدماغ، ولا يعالج تأخر الطفل في المشي، لافتاً إلى أن ذلك قد يكون سبباً في القضاء عليه لضغطه على القفص الصدري.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر طفلاً رضيعاً وهو يبكي ويصرخ بشدة بعد دفنه في الرمال بشكل كامل عدا رأسه، بينما يقوم شخص بتصويره ضاحكاً على صراخ الطفل، فيما لقي الفيديو تداولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينقسم متداولوه بين مهاجم لتصرف الشخص تجاه الطفل وداعياً لمحاسبته، وبين مبرر لفعلته بدعوى علاجه.
وفق “أخبار 24”.
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