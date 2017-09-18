علق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على مقطع فيديو متداول يظهر خطأ مطبعياً بأحد الكتب الدراسية، حيث كُتبت كلمة ضفدع أسفل صورة لعسكري خلال درس لتعليم الطلاب كيفية نطق الحروف، مؤكداً أن الكتاب لا يخص الوزارة.
وقال العصيمي إن الوزارة راجعت الفيديو المتداول واتضح أنه ليس من الكتب التي تخص الوزارة كما أشيع.
فيما بّينت مصادر أن الكتاب ليس من المقررات الدراسية، لكنه دفتر تلوين يباع في المكتبات، لافتةً إلى أن جميع كتب المراحل الدراسية تطبع داخل المملكة، ولا يجرى طباعة أي كتاب بالخارج.
وفق “أخبار 24”.
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