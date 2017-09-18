وثّق مقطع فيديو متداول عملية سرقة محل تجاري، قام بها أفراد عائلة؛ حيث تعاونوا لإلهاء العاملين في المحل؛ لتمكين أحد أبنائهم من سرقة مبلغ مالي من خزينته.
وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في المحل، دخول عائلة مكونة من أب وأم وطفلين للمحل، الذي قيل إنه يقع في مدينة تبوك، وقيامهم بالتجول داخله لإلهاء العاملين به، قبل أن يوجه الأب ابنه إلى سرقة خزينة المحل، بينما تولى هو عملية إشغال موظف الكاشير.
وبيّن الفيديو تمكن الطفل من سرقة مبلغ مالي من الخزينة؛ ليبدأ أفراد العائلة في الانصراف من المحل تباعاً، والرجوع إلى سيارتهم هاربين.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج