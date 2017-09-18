أكدت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، أن تغيير لون المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات عليها خلال أي احتفالات خاصة أو وطنية، يعد مخالفة مرورية يترتب عليها حجز المركبة لحين إزالة التغييرات الجديدة عليها.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في الرياض العقيد طارق الربيعان وفقاً لـ”عين اليوم”، إن إقدام البعض على تغيير لون مركبتهم أو وضع شعارات أو ملصقات يعرضهم للمخالفة، ويتم التعامل معهم طبقاً لما تحكم به هيئة الفصل في المخالفات المرورية، وفي مقدمتها حجز المركبة حتى إزالة المخالفة.
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