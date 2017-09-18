قبضت شرطة منطقة الرياض،امس (الأحد) على عدد من الأشخاص، بعد أن رصدت عددا من مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي توثق حفل مزاين إبل غير مرخص يتخلله إطلاق نار وتباهٍ بحمل السلاح.
وأعلنت الشرطة أن إدارة التحريات والبحث الجنائي ضبطت 10 مواطنين، منهم 4 ثبت تنظيمهم للحفل، مؤكدة أنه جارٍ العمل على استيقاف وضبط كل من له صلة بهذه المخالفة.
وشددت شرطة الرياض على وجوب استصدار التراخيص والموافقات النظامية اللازمة قبل إقامة أي أنشطه أو مهرجانات، ومخالفة ذلك تعرض مقيم الحفل وكل من له صلة للمساءلة القانونية.
وكانت انتشرت مقاطع فيديو مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حفل مزاين إبل يحمل مرتادوه السلاح ويطلقون أعيرة نارية في الاحتفال غير المرخص المذكور.
وفق “أخبار 24”.
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