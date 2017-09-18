أكد فرحان المصلوخي، والد الطالب “طارق” الذي ظهر حاملاً لوحة بها بعض العبارات والأبيات رداً على حديث قينان الغامدي عن المعلمين، أن الأمر اجتهاد منه ومن ابنه، مبرئاً المدرسة والمعلمين من أي تدخل في ذلك.
وأوضح المصلوخي، وفقا لـ “عكاظ”، أنه تلقى اتصالاً من إدارة المدرسة تبلغه بأن تصرف ابنه كان خاطئاً، مبيناً أن ابنه يدرس في الصف السادس الابتدائي، ويحمل كل المحبة والتقدير لمعلميه، وأراد أن يعبر عن مشاعره تجاههم بتلك الطريقة.
يُذكر أن الطالب ظهر حاملاً لوحة كُتب فيها إلى جوار صورة “قينان”، أبيات للشاعر أحمد شوقي في فضل المعلم، وعبارات شكر للمعلم، إلا أن متحدث “التعليم” علّق بأن ما قام به الطالب خطأ، حتى لا تُقحم بيئة المدرسة والطلاب في مثل هذه المواقف.
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