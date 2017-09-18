أكد الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، وجود استجابة وترحيب من عدد من الأسرة بالبيان الذي أصدره أمس، ودعا فيه للاجتماع مع العقلاء في قطر لبحث حلول للأزمة.
وقال عبدالله آل ثاني في اتصال هاتفي مع قناة العربية: “مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني رحَّب بالبيان بشدة”، مضيفاً “الصمت خذلان لوطننا وأهلنا”.
بدوره علَّق المتحدث الرسمي للمعارضة القطرية خالد الهيل على بيان الشيخ آل ثاني بقوله: “كلنا في قطر مع مبادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني”، موضحاً أن “مبادرة الشيخ وجدت قبولاً واسعًا في قطر”.
يذكر أن الشيخ آل ثاني قد قال في بيانه: “أتألم كثيرًا وأنا أرى الوضع يمضي إلى الأسوأ، وبلغ حد التحريض المباشر على استقرار الخليج العربي، والتدخُّل في شؤون الآخرين؛ وهو ما يدفع بنا إلى مصير لا نريد الوصول إليه كما هو حال دُول دخلت نفق المغامرة، وانتهت إلى الفوضى والخراب والشتات وضياع المقدرات لا قدر الله”.
وأضاف: “نظرًا إلى ما آلت إليه الأوضاع أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام وأعيان الشعب القطري إلى اجتماع أخوي وعائلي ووطني، نتباحث فيه حول كل ما يخص الأزمة وما نستطيع عمله؛ لنعيد الأمور إلى نصابها، ولتقوية اللحمة الخليجية”.وفق “تواصل”.
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