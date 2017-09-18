بدأت استعدادات مركز دروب القمم منذ الاسبوع الماضي بوضع خطة عمل من اجل تنظيم برنامج ترفيهي لاستقبال الطلاب بعد عودتهم من إلاجازة الرسمية المقررة للمركز.
وقد بدأ البرنامج الترفيهي بأناشيد ترحيبية ومعايدة للطلاب ثم بدأت فعاليات متنوعة وكان من ضمن هذه الفعاليات : التلوين ،والتعرف على الفواكه ، ولعب كرة القدم.
وتم بعد ذلك تقطيع كيكة الاحتفال بالعام الدراسي الجديد وتوزيع الهدايا والعيديات عليهم وقد ارتسم على الجميع مراسم الفرح والسرور .
ثم بعد ذلك أقيم إفطاراً جماعياً مع الطلاب والمعلمين من أجل خلق أجواء عمل في أسرة واحدة وتعزيز الولاء والانتماء فيما بينهم حيث تمنى المعلمون لطلابهم عاماً حافلاَ مكللاً بالنجاح والتوفيق.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج