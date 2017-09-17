وافق المقام السامي على دراسة طرح ثلاثة مشروعات للنقل العام بمحافظة جدة للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص، وهي: ترام الكورنيش، والتاكسي البحري، وجسر أبحر.
جاء ذلك إثر الطلب الذي رفعه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام بمحافظة جدة.
كما تم تشكيل فريق عمل يضم كُلاً من مركز التكامل التنموي بإمارة المنطقة، وشركة مترو جدة، لبحث إمكانية مشاركة القطاع الخاص في بعض عناصر المشروع لتفعيل دوره.
ويتضمن المخطط الشامل للنقل العام بمحافظة جدة شبكة قطارات منها أربعة خطوط للمترو، وشبكة حافلات، وخطوط النقل البحري، وخط عربات الكورنيش، ومحطة المنطلق متعددة الاستخدام، وجسر أبحر المعلق.
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