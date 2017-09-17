واظبت المواطنة المسنة كميلة الشمري (70 عاما)، من محافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، على الاحتفال كل عام بذكرى اليوم الوطني بتزيين منزلها بأعلام المملكة وصور قياداتها، فيما وجه أمير منطقة الحدود الشمالية بمكافأتها.
واعتادت الشمري في كل عام على تزيين منزلها، مشيرة إلى أنها تجد في ذلك متعة كبيرة، وطريقة بسيطة لتوجيه رسائل المحبة والوفاء والولاء للمملكة العزيزة ولحكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وقالت الشهري إنه لم يكتب لها الزواج ولم ترزق بنعمة الأولاد، ولذلك تشعر أن وطنها هو ملاذها بعد الله، ومصدر فخرها وسعادتها ومحبتها.
من جانبه، وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية بمكافأة مالية للمسنة، وتزويدها بما تحتاج للاحتفال بطريقتها الخاصة والمتميزة، الأمر الذي قابلته الشمري بمزيد من الشكر والتقدير والاعتزاز على هذا التكريم.وفق “أخبار 24”.
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