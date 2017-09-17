قال المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال إن برنامج “سكني 1” سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، وأن “سكني 2” سينطلق العام المقبل.
وأوضح أن الوزارة ستطرح العام المقبل عبر برنامج “سكني 2” منتجات أكثر مما تم طرحه عبر “سكني 1″، مبيناً طبقاً لصحيفة “مكة” أن الوزارة تدرس حالياً تحديد الأعداد الدقيقة لبرنامج “سكني 2”.
وأضاف الأمير سعود أنه سيتم خلال العام المقبل طرح برنامج خاص لمنح قروض مدعومة للمستفيدين الحاصلين على أرض من الوزارة، ولديهم المقدرة على السداد.
وأبان في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لإعلان الدفعة الثامنة من برنامج سكني، أنه بالنسبة للمستحقين الذين تسلموا أراضي في مشروع غرب مطار، وتمت الموافقة عليهم لمنتج “أرض وقرض”، يمكنهم مراجعة الوزارة لأخذ قروضهم بعد إنهاء الإجراءات المطلوبة.
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