في مبادرة نوعية افتتح سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبد الجبار ومساعد مدير التعليم ا. خالد الحربي ومجموعة من رؤساء الأقسام مراكز الخدمات التعليمية التابعة لوحدة المبادرات النوعية بمقر الحديثي مول ، مجمعات مستوصفات التعاون الطبية فرع مستوصف التعاون رقم (1) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 1438/12/30 بالتعاون مع مدير مستوصف التعاون الدكتور عبد العزيز العبيد ومدير التسويق ا. إبراهيم الموسى و شركة زوايا ممثلاً في رئيس الشركة ا. عماد الشدي .
تسعى مراكز الخدمات التعليمية إلى الريادة في تقديم خدمة نوعية لمنسوبي الإدارة والمستفيدين بمختلف فئاتهم و المسجلين في نظامي نور وفارس من مشرفي ومشرفات وقائدي وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ومستخدمي ومستخدمات المدارس إضافة لأولياء الأمور.
تقدم مراكز الخدمات التعليمية العديد من الخدمات النوعية من أبرزها :
تسجيل طلاب وطالبات الصف الأول إلكترونيا ، إصدار بطاقات للمعلمين والمعلمات ولمنسوبي الإدارة بمختلف فئاتهم ، إصدار خطابات التعريف لمنسوبي التعليم بمحافظة الخرج ، تسجيل الدورات والترقيات والإجازات والغياب في نظام فارس لغير القادرين على ذلك ، خدمة الأميين من المستخدمين والمستخدمات في جميع مايخصهم مهنياً ، الرد على الاستفسارات والتساؤلات بشكل عام ، استقبال المقترحات والشكاوى وخدمة ومساندة الغير قادرين على استخدام برنامج ساعد .
تسعى مراكز الخدمات التعليمية بمحافظة الخرج لأن تكون خدماتها في متناول الجميع، لذا حرصت على التواجد في الأماكن ذات الكثافة العالية من المرتادين . افتتحت مكاتبها في كل من مجمعات مستوصفات التعاون الطبية فرع مستوصف التعاون رقم (1) والحديثي مول وقريبا في جو مول ..
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