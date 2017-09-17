قام سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار مع صبيحة أول يوم دراسي بجولة تفقدية على عدد من مدارس المحافظة شملت ابتدائية الوليد بن عبدالملك وابتدائية ابن كثير للتحفيظ ومتوسطة حنين وثانوية ابن النفيس للاطمئنان على سير الدراسة في اليوم الأول من بداية العام الدراسي الجديد 1438 / 1439هـ ..
رافقه مدير العلاقات العامة والإعلام التربوي ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ..
وقد تجول سعادته في أرجاء المدارس المزارة وأطلع على سير العمل وتوزيع الجداول المدرسية والكتب الدراسية .
وأكد سعادة مدير التعليم في جولته على أهمية البداية الجادة من بداية اليوم الدراسي من حيث حضور جميع المعلمين والطلاب وتوزيع المقررات على الطلاب والانتظام في الجدول الدراسي من الحصة الأولى، وأكد في لقائه مع قادة المدارس المزارة تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية في الإدارة لجميع المدارس، وتذليل كافة الصعوبات والعوائق التي تعترض سير العملية التربوية والتعليمية، كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لقائدي المدارس والمعلمين وكافة العاملين بالمدارس على جهودهم المتواصلة قبل بداية العام الدراسي ومستوى الجاهزية والاستعداد المتميز الذي ظهرت به المدارس مع بداية أول يوم في العام الدراسي.
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