لقيت امرأة أفغانية مصرعها صباح أمس بعد أن سقطت من شباك منزلها الواقع بحي أجياد المصافي في مكة المكرمة.
وأكدت مصادر «الوطن» أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 تلقى بلاغا من ابن السيدة المتوفاة أفاد فيه بسقوط والدته من الطابق الثاني من منزلهم المكون من 3 طوابق أثناء تنظيف الشباك.
كما وضعت عاملة منزلية في حي البحيرات في مكة المكرمة، حدا لحياتها بعد أن أقدمت على الانتحار بالتعلق بمروحة المنزل وشنق نفسها.
وورد للدوريات الأمنية بلاغ من كفيل العاملة يفيد بأن مكفولته أنهت حياتها، حيث ربطت حبلا حول عنقها في سقف الغرفة التي تقيم فيها، وبوصول الدوريات الأمنية والهلال الأحمر، أكدوا وفاتها، وجرى تسليم ملف القضية لشرطة التنعيم بحكم الاختصاص.
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