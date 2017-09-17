قالت مصادر مطلعة، إن الأكاديمية السعودية للطيران المدني ستبدأ هذا الأسبوع اختبار 80 مرشحة لأول برنامج يطلق للفتيات في المراقبة الجوية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”مكة” أن المتقدمات سيخضعن لسبعة اختبارات متخصصة تقدمها الأكاديمية باللغة الإنجليزية، وسيعملن بعد تخرجهن كمراقبات جويات في مطار جدة ومطار الرياض.
وأشارت إلى أن برنامج الاختبارات سيتم على يومين، حيث يشهد اليوم الأول العمل على قياس التحصيل العلمي (الرياضيات والفيزياء)، فيما اليوم الثاني على قياس المهارات والقدرات المطلوبة لوظيفة المراقب الجوي، والتي تشمل قياس السرعة والدقة والقدرة على التخيل والتفكير الفراغي والعمل الجماعي.
وكانت شركة الملاحة الجوية السعودية قد أعلنت البرنامج قبل ثلاثة أشهر وتقدمت له 6900 مرشحة.
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